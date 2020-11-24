В Москве задержана женщина, бросившая на 5 дней ребенка без еды

Что говорит мать и как себя чувствует мальчик?

В Москве задержана женщина, которая на пять суток закрыла одного в квартире своего 10-летнего сына. Выбраться ребёнку помогли сотрудники полиции и соседи. Сейчас он в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

10-летний Миша, запертый в квартире, раскрутил глазок и через отверстие просил о помощи. Соседи общались с ним записками. Мальчик писал, что голоден, из продуктов дома – только рис. Мама несколько дней назад ушла и не возвращалась.

Прибывшие сотрудники полиции и МЧС вскрыли квартиру и вызволили ребенка. К этому моменту Миша провел в заточении 5 суток. Мальчика немедленно направили в больницу на обследование. Его жизни и здоровью угрозы нет. Но подхватить дизентерию или другую инфекцию он мог легко. По всем признакам, в квартире – полная антисанитария. Из-под дверей тараканы расползаются по этажам. Соседи рассказывают, что за квартирой и самим Мишей всегда следил дедушка, однако тот скончался в прошлом году. Мальчик иногда выходил на прогулку. В школе последний раз появлялся 11 ноября.

Ирина Ивановна Сокольская – староста дома. Помнит, как в эту квартиру несколько лет назад приходили сотрудники органов опеки. Решался вопрос о лишении 31-летней женщины родительских прав. Ее замечали выпивающей на улице, а квартире нередко проходили шумные вечеринки с участием разных ухажеров. В статусе в соцсетях у неё сейчас значится: "неистовый служитель культа клоаки мракобесия".

Семья действительно была признана неблагополучной и находилась под наблюдением Департамента соцзащиты – это подтвердила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

"Город ей оказывал помощь и поддержку. Мама потом устроилась на работу, что называется, взялась за ум, интересовалась учебой сына. И была снята с этого учета. И вот такой у нас рецидив. Принимать решение о дальнейшем устройстве ребенка, конечно, будет суд и, конечно, органы опеки проявят максимальную заботу о судьбе ребенка, а я держу это на контроле", - рассказала она.

Этим утром на третий день поисков маму Миши задержали – на соседней улице Шолохова. Сейчас женщина дает показания. Если вина матери, оставившей ребенка в квартире, будет доказана, женщине грозит до 1 года лишения свободы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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