В Москве искусственный интеллект помогает обрабатывать вызовы скорой помощи

Уникальную платформу несколько лет разрабатывали специально для экстренной медицинской службы

В Москве за последние 10 лет время обработки обращений и направления бригады скорой помощи сократилось в три раза. Такого результата удалось добиться благодаря цифровым технологиям, а точнее, искусственному интеллекту.

Их голос - первое, что слышат те, кому плохо. С недавнего времени в этом диалоге есть и третий участник - искусственный интеллект. Он выдает специалистам медицинскую шпаргалку и помогает быстро сориентироваться в ситуации.

К старшему врачу звонок переходит в спорных случаях, когда необходимы дополнительные вопросы. Такая умная система алгоритмов и подсказок - собственная разработка Московской станции Скорой помощи имени Пучкова. Над ней несколько лет работали медики и программисты - постарались учесть все, передает "ТВ Центр".

"60 поводов есть у нас первичных - заболела голова, болит рука, плохо с сердцем, боли в грудной клетке - и уже от каждого повода шли, чем каждый повод может закончиться. Какие вопросы выдают такой повод, программа теперь сама находит ответы", - рассказал врач Александр Баютин.

Теперь за весь зал принимает решение система, и это серьезно ускорило процесс. Раньше на обработку каждого обращения уходило 5-6 минут, а теперь уже через две минуты после звонка на вызов мчится ближайшая бригада.

"Сегодня в среднем к пациенту в экстренной форме приезжаем в пределах 11 минут - тоже результат этой экономии времени, полученной с применением искусственного интеллекта. На сегодня мы запатентовали нашу разработку, имеется федеральный патент на систему принятия и сортировки вызова с помощью этих технологий", - сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Ежедневно на улицах Москвы работают больше тысячи бригад скорой помощи. Планшет выдает всю информацию о пациенте - его карту, все обследования и обращения. А еще формирует маршрут, а потом в автоматическом режиме помогает выбрать стационар. Ведь в некоторых случаях - это вопрос жизни.

Вся информация о пациенте, который еще в пути, передается в приемное отделение больницы, и там готовятся к его приезду. Свою цифровую новинку в скорой помощи планируют улучшать, а в будущем делиться опытом с регионами.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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