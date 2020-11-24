"Коронавирусные" рейды прошли в четырех театрах Москвы

Нарушений не зафиксировано

Минувшим вечером инспекторы ОАТИ проверили сразу 4 столичных театра на предмет соблюдения карантинных мер. Рейды прошли в театрах Маяковского, "Практика", "Табакерка" и "Мастерская Петра Фоменко". Нарушений нигде не выявили, передает "ТВ Центр".

В соответствии с указом мэра Москвы залы были заполнены на 25 процентов. А чтобы зрители точно соблюдали дистанцию, у свободных кресел даже сняли сидения. При этом все посетители и персонал находились в масках.

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