Театр "Модерн" представил долгожданную премьеру

Пандемия внесла коррективы в дату премьеры

В театре "Модерн" - долгожданная премьера. "Кладбище понтов" в постановке Юрия Грымова. Спектакль пришлось переносить на конец ноября из-за коронавируса у двух актёров, передает "ТВ Центр".

Несмотря на весьма мрачное название, новый спектакль получился лёгким, ироничным, философским и даже немного трогательным. В центре действия - автомобили. Для одних машины буквально второй дом, а для других - возможность блеснуть перед окружающими роскошью. Но оказывается, и у "железного коня" есть душа и нрав, и автомобиль вполне может своего хозяина как спасти, так и погубить.

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