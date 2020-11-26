ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Театр "Модерн" представил долгожданную премьеру

15:17
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Пандемия внесла коррективы в дату премьеры

В театре "Модерн" - долгожданная премьера. "Кладбище понтов" в постановке Юрия Грымова. Спектакль пришлось переносить на конец ноября из-за коронавируса у двух актёров, передает "ТВ Центр".

Несмотря  на весьма мрачное название, новый спектакль получился лёгким, ироничным, философским и даже немного трогательным. В центре действия - автомобили. Для одних машины буквально второй дом, а для других - возможность блеснуть перед окружающими роскошью. Но оказывается, и у "железного коня" есть душа и нрав, и автомобиль вполне может своего хозяина как спасти, так и погубить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сцена из спектакля "Кладбище понтов"
Сцена из спектакля "Кладбище понтов"
Сцена из спектакля "Кладбище понтов"
Сцена из спектакля "Кладбище понтов"
Сцена из спектакля "Кладбище понтов"
Сцена из спектакля "Кладбище понтов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.