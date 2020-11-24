Никакого хлеба: чем кормить зимующих птиц в московских парках

Специалисты рассказали, какой рацион полезен для пернатых

В Московских парках стартует экологическая акция. Там появились яркие стенды с изображением птиц, которые зимуют в городе. Пернатые в забавной манере "рассказывают", какая пища им на пользу, а какая - во вред. Авторы подошли к задаче творчески - нарисовали пташек так, что мимо не пройдёшь. При этом никакого многословия - всё чётко, понятно, да к тому же сопровождается доходчивыми картинками. Таблички будут меняться, но тематика останется неизменной. Акция интерактивная: каждый сможет забрать себе на память отрывную часть объявления.

Дуся и Августина всем своим видом выражают обиду. Любимую посетителями парка Сокольники пару белых лебедей, обитавшую летом на Золотом пруду, на время холодов переселили в зимний вольер и посадили на диету. От частых угощений на воле, от которых водоплавающие по природе своей никогда не отказываются, у них начались проблемы со здоровьем.

"Ожирение у птиц плохо тем, что у них оно происходит на внутренних органах, а не подкожное ожирение. И когда эти салом покрываются жизненно важные органы, такие как сердце, печень, почки, сами понимаете, что это может иметь фатальные последствия для птиц", - рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Быстрые углеводы - они же белый хлеб, которым москвичи привыкли "баловать" городских птичек - в холода становятся едва ли не единственным блюдом в рационе водоплавающих.

Зерносмеси, свежие овощи, на десерт консервированная кукуруза - такой рацион подопечных московского орнитария Дуси и Августины, по мнению их кураторов, полезен будет и для других водоплавающих.

"Им нужны белки и протеины, поэтому хорошо, как это ни странно, давать им сухой собачий корм или кошачий, потому что там баланс белков и углеводов", - пояснил Вадим Мишин.

Рейд по лесным кормушкам в парке Покровское-Стрешнево завершается с ожидаемым результатом: в двух кормушках из трёх заледеневшие куски. Вероятно, кто-то положил их сюда из добрых побуждений, не подозревая, что для небольших певчих птиц хлебный рацион и вовсе верная смерть.

Катя и Алена - начинающие бердвотчеры или, по-русски говоря, созерцатели птиц. Они фотографируют пернатых и учатся определять их виды. По наблюдениям девочек, судьба городских популяций, остающихся на зимовку в столичных парках, в холода напрямую зависит от прикорма.

Маленькие певчие птички - самые уязвимые из городских популяций. Из-за нехватки естественных источников пищи, оставаясь в Москве на зимовку, до 80 процентов лесных видов могут не дотянуть до тепла. Помочь им пережить холодные времена несложно: просто покормив птиц чем-то полезным для них, но не хлебом!

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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