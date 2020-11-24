Песков объяснил, почему Путин еще не привился от коронавируса

Президент не может использовать несертифицированную вакцину

Владимир Путин не привился от коронавируса, потому что широкая вакцинация в стране еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, испытывать на себе вакцину Путин не может.

"И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Сейчас закончатся уже все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о ситуации с коронавирусом в стране, представитель Кремля заявил, что она становится "более сложной", но по-прежнему контролируется, за исключением нескольких регионов.

За минувшие сутки в России выявлено меньше 25 тысяч новых случаев коронавируса. Скончался 491 заболевший. Выздоровели 23226 человек.

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