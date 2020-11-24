Песков: система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки

В целом ситуация контролируемая

Российская система здравоохранения из-за пандемии работает в режиме перегрузки. Однако в целом ситуацию удается контролировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но, тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых говорила Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой", - сказал представитель Кремля.

Песков признал, что пандемия повлияла и на показатели смертности. Это влияние заметно не только в России, но и в других странах мира. Тему избыточной смертности на фоне коронавируса проанализируют в правительственном штабе, отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля прокомментировал ранее прозвучавшее заявление замглавы Минздрава Олега Гриднева. Замминистра сообщил на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, что пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. В числе причин Гриднев назвал ухудшение психического здоровья населения, а также сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями.

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