ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки

12:54
  • вторник
  • 24 ноября 2020

В целом ситуация контролируемая

Российская система здравоохранения из-за пандемии работает в режиме перегрузки. Однако в целом ситуацию удается контролировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков объяснил, почему Путин еще не привился от коронавируса

"Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но, тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых говорила Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой", - сказал представитель Кремля.

Песков признал, что пандемия повлияла и на показатели смертности. Это влияние заметно не только в России, но и в других странах мира. Тему избыточной смертности на фоне коронавируса проанализируют в правительственном штабе, отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля прокомментировал ранее прозвучавшее заявление замглавы Минздрава Олега Гриднева. Замминистра сообщил на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, что пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. В числе причин Гриднев назвал ухудшение психического здоровья населения, а также сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Временный госпиталь для больных COVID-19
Временный госпиталь для больных COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.