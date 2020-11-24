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Назван самый ранний признак COVID-19

13:39
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Симптом легко пропустить

Исследователи из Испании установили, что некоторые симптомы COVID-19 можно обнаружить за несколько дней до появление основных признаков заболевания. Ученые считают, что их открытие можно считать определением самых ранних признаков коронавирусной инфекции.

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По словам специалистов, у заболевших за несколько дней до потери вкуса и обоняния наблюдаются сухость и неприятные ощущения в носу. Для подтверждения предположения исследователи проанализировали течение болезни 35 добровольцев. 70% из них заявили о "странных ощущениях" и сухости в носу. Подобные симптомы наблюдались на протяжении почти 12 недель, они совпадали по времени или предшествовали потере обоняния и вкуса, которую в итоге отметили 80-85% участников группы.

Исследователи предположили, что странные ощущения в носу вызваны тем, что попадание вируса в респираторный эпителий носа, особенно в бокаловидные клетки, вызывает высыхание эпителия. Это также снижает обонятельную чувствительность, передает РИА Новости.

"Наличие этих назальных ощущений может быть принято во внимание как для диагностики, так и для целей социального дистанцирования, особенно в тех ситуациях, когда тесты ПЦР не применяются в нетяжелых случаях", - считают ученые.

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