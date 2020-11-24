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Елизавета II удостоила Евгения Лебедева титула "барона Сибирского"

13:49
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Бизнесмен в приятельских отношениях с британским премьером

Предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев удостоен титула барона Хэмптонского и Сибирского. О решении британской королевы Елизаветы II сообщил правительственный бюллетень The Gazette.
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Британская пресса еще летом писала о том, что издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии. СМИ также расписывали приятельские отношения бизнесмена российского происхождения с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Предприниматель приглашал Джонсона – в то время главу британского МИД - на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

The Gazette пишет, что королева удостоила "титула барона Соединенного Королевства Евгения Александровича Лебедева пожизненно под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации".

Отец Евгения Лебедева – бизнесмен Александр Лебедев – был первым среди российских граждан владельцем крупного британского издания. Он купил в 2009-2010 годах за символическую цену в 1 фунт стерлингов газеты The Evening Standard и The Independent.

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