Заявителям не придется доказывать родство

В Москве упростили оформление пенсии при потере кормильца. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь при оформлении пенсии при потере кормильца заявителям не нужно представлять в Главархив Москвы свидетельства о регистрации брака и другие акты гражданского состояния.

"Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде - посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния", - сообщили в мэрии Москвы.

Изменения вступят в силу уже 1 января 2021 года.

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