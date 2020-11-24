Депутат МГД Гусева подготовила поправку в бюджет о поддержке безработных

Поправка нужна для преодоления последствий пандемии

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева предложила усилить законопроект о бюджете Москвы. Документу предстоит пройти второе чтение. Гусева подготовила поправку о выделении дополнительных средств на поддержку безработных москвичей.

Людмила Гусева сказала, что бюджет столицы остается социально ориентированным, несмотря на непростую экономическую обстановку и последствия пандемии коронавируса. Городские власти, по ее словам, обязались поддержать горожан и реализовать все социальные программы.

"В целом авторам проекта бюджета это удалось: только в 2021 году на поддержку москвичей предполагается направить более 569 млрд руб., что на 5% выше, чем в нынешнем году. Между тем, на мой взгляд, ряд программ социальной направленности нуждается в усилении для успешного преодоления последствий пандемии и общемировых экономических трудностей. Это относится, в частности, к поддержке людей, потерявших работу", - заявила Гусева агентству "Москва".

Уровень безработицы в Москве достигает примерно 3,04%. По мировым меркам это довольно низкий показатель, отметила депутат. Однако из-за ситуации с коронавирусом число безработных выросло, москвичи стали чаще обращаться за материальной помощью. В этой связи следует увеличить расходы по этому направлению, уверена Людмила Гусева.

"На данный момент на поддержку безработных предполагается выделить 2,1 млрд руб. Это и прямые выплаты - московские надбавки к федеральному пособию по безработице, оплата транспортных расходов, - и городские программы занятости, которые помогают в поиске работы и профессиональной переориентации", - сказала депутат, добавив, что с начала 2020 года Москва помогла в трудоустройстве около 150 тыс. человек.

По словам Гусевой, пандемия COVID вынудила многих безработных "выйти их тени" и обратиться к службам занятости. В итоге ситуация на рынке труда стала прозрачнее, у властей появилось больше информации о гражданах, которым требуется работа.

"Теперь у нас есть больше возможностей для планирования в части стимуляции создания новых рабочих мест, запуска новых программ переобучения на востребованные специальности. Кроме того, в таких кризисных условиях город и горожане лучше узнают друг друга и обретают взаимное доверие. Москвичи, вышедшие на биржу труда сейчас, рассчитывают на поддержку - и мы обязаны оправдать их ожидания. Москва должна ответить на этот запрос. Я буду вносить соответствующую поправку в бюджет 2021-2023 годов", - сказала Людмила Гусева.

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