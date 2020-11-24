Собянин выделил дополнительные средства на выплату пособий на детей

Из резервного фонда будет направлено более 4 миллиардов рублей

Сергей Собянин принял решение о дополнительном финансировании выплат семьям с детьми и борьбы с коронавирусом. Мэр Москвы постановил направить на эти цели из резервного фонда правительства столицы более 4 миллиардов рублей.

"На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства Москвы до конца 2020 года будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Отмечается, что потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей - получателей пособий.

Также дополнительные финансы выделяются на борьбу с коронавирусом – в частности, на увеличение числа тестов на COVID-19. Более 800 миллионов рублей пойдет на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих по заказу правительства Москвы лабораторные исследования на коронавирус.

В сообщении отмечается, что на выделенные средства планируется провести около миллиона тестов. Также будет расширен перечень частных лабораторий, проводящих исследования – в него включат АО "Клиника К+31". Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь большему количеству москвичей с COVID-19, подчеркивают в мэрии.

Еще 3 миллиона рублей выделяется в качестве гранта Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и Лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны России. Средства пойдут на материальное поощрение военных врачей и персонала этих учреждений – они лечили пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы весной этого года.

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