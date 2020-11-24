ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин выделил дополнительные средства на выплату пособий на детей

13:38
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Из резервного фонда будет направлено более 4 миллиардов рублей

Сергей Собянин принял решение о дополнительном финансировании выплат семьям с детьми и борьбы с коронавирусом. Мэр Москвы постановил направить на эти цели из резервного фонда правительства столицы более 4 миллиардов рублей.
Собянин заявил о сглаживании ситуации с коронавирусом в Москве

"На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства Москвы до конца 2020 года будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Отмечается, что потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей - получателей пособий.

Также дополнительные финансы выделяются на борьбу с коронавирусом – в частности, на увеличение числа тестов на COVID-19. Более 800 миллионов рублей пойдет на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих по заказу правительства Москвы лабораторные исследования на коронавирус.

В сообщении отмечается, что на выделенные средства планируется провести около миллиона тестов. Также будет расширен перечень частных лабораторий, проводящих исследования – в него включат АО "Клиника К+31". Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь большему количеству москвичей с COVID-19, подчеркивают в мэрии.

Еще 3 миллиона рублей выделяется в качестве гранта Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и Лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны России. Средства пойдут на материальное поощрение военных врачей и персонала этих учреждений – они лечили пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы весной этого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Молодая семья
Молодая семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.