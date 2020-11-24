ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве рост тарифов ЖКХ будет ниже инфляции

13:53
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Цены повысятся с 1 января 2021 года

В Москве с начала следующего года рост тарифов на услуги ЖКХ окажется ниже инфляции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

В Москве упростили оформление пенсии при потере кормильца
"ЕР" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения москвичей по бюджету столицы

"Президиум правительства Москвы принял решение об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт). Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%", - сказано в сообщении.

Решение об индексации тарифов на отопление, электро- и водоснабжение, а также другие коммунальные услуги будет принято позднее. Оно вступит в силу не раньше 1 июля следующего года. В результате совокупный рост платежей за ЖКХ с января 2021 года окажется меньше ожидаемого уровня инфляции в 3,5%.

В пресс-службе добавили, что все действующие льготы и иные меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся в полном объеме, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Оплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.