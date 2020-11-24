В Москве рост тарифов ЖКХ будет ниже инфляции

Цены повысятся с 1 января 2021 года

В Москве с начала следующего года рост тарифов на услуги ЖКХ окажется ниже инфляции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Президиум правительства Москвы принял решение об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт). Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%", - сказано в сообщении.

Решение об индексации тарифов на отопление, электро- и водоснабжение, а также другие коммунальные услуги будет принято позднее. Оно вступит в силу не раньше 1 июля следующего года. В результате совокупный рост платежей за ЖКХ с января 2021 года окажется меньше ожидаемого уровня инфляции в 3,5%.

В пресс-службе добавили, что все действующие льготы и иные меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся в полном объеме, передает АГН "Москва".

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