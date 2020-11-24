В Москве рост тарифов ЖКХ будет ниже инфляции

Цены повысятся с 1 января 2021 года
В Москве с начала следующего года рост тарифов на услуги ЖКХ окажется ниже инфляции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
"Президиум правительства Москвы принял решение об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт). Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%", - сказано в сообщении.
Решение об индексации тарифов на отопление, электро- и водоснабжение, а также другие коммунальные услуги будет принято позднее. Оно вступит в силу не раньше 1 июля следующего года. В результате совокупный рост платежей за ЖКХ с января 2021 года окажется меньше ожидаемого уровня инфляции в 3,5%.
В пресс-службе добавили, что все действующие льготы и иные меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся в полном объеме, передает АГН "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- В Москве проходит общественное обсуждение проекта бюджета
- В ОП Москвы рассказали о том, как проходит общественное онлайн-обсуждение проекта бюджета столицы
- Депутат МГД Елена Николаева: Москва должна решить проблему обманутых дольщиков за три года
- Депутат МГД Козлов: Правовой статус апартаментов требует уточнения
- Депутат МГД Гусева: Заимствования позволят сохранить расходы бюджета на соцподдержку