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Депутат МГД Мельникова: Надо увеличить бюджет на техсредства реабилитации инвалидов

13:50
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Сейчас в них нуждаются 180 тысяч человек

Член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Ольга Мельникова подготовила поправку в бюджет Москвы на следующие три года, которая предусматривает выделение дополнительных средств на технические средства реабилитации инвалидов.

По ее словам, сейчас в средствах реабилитации, нуждаются 180 тысяч инвалидов в Москве. Речь идет о протезах, слуховых аппаратах, колясках и многом другом.

"Это все нужно людям, и в приобретении им помогает бюджет. Часть потребностей закрывают федеральные власти, а часть финансируется из городского бюджета. Нам необходимо закрыть полностью потребности людей с ограниченными возможностями, ведь это наиболее часто уязвимая категория населения", - сказала Мельникова.

Она напомнила, что в бюджете предусмотрено 2,4 миллиарда рублей на эти нужды. Сумму необходимо увеличивать, если власти столицы хотят сохранить удобную систему получения технических средств.

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