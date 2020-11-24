Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Это показал второй промежуточный анализ

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования российской вакцины "Спутник V" показал эффективность более чем 95% спустя 42 дня после первой из двух инъекций.

При этом на 28 день после введения первой инъекции эффективность оценивалась в 91,4%. Соответствующие расчеты были произведены после изучения результатов вакцинации 18 794 добровольцев, которые получили либо вакцину "Спутник V", либо плацебо.

"Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92%", - оценил результаты директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании третьей фазы клинических исследований. "И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания", - считает Гинцбург.

Протокол третьей фазы испытаний препарата предполагает, что промежуточная эффективность вакцины рассчитывается в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках: по достижении 20, 39 и 78 случаев заражения коронавирусом среди испытуемых как в контрольной группе, так и в группе, получившей непосредственно вакцину. Данные результаты получены после 39 случаев заболевания коронавирусом в обеих группах. COVID-19

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