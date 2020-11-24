Пьяный мужчина взял в заложники шестерых детей под Петербургом

Он угрожает их убить
38-летний мужчина взял в заложники шестерых детей в городе Колпино под Петербургом. Он заперся с ними в квартире в доме на Пролетарской улице.
Как сообщает РИА Новости, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.
По одним данным, гражданин вооружен топором, по другим - ножом.
Telegram-канал Baza пишет, что мужчина требует впустить в квартиру жену, которую он якобы уличил в измене. Он готов обменять ее на детей. В противном случае злоумышленник пригрозил убить несовершеннолетних, трое из которых являются его детьми.
Источник Telegram-канала Life Shot рассказал, что неделю назад подозреваемый бросил пить и начал употреблять антидепрессанты.
В Сети появились видео, на которых мужчина без верхней одежды показывает в окно ребенка. Потом он высовывается из окна и кричит, использую ненормативную лексику.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"