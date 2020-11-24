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Пьяный мужчина взял в заложники шестерых детей под Петербургом

14:11
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Он угрожает их убить

38-летний мужчина взял в заложники шестерых детей в городе Колпино под Петербургом. Он заперся с ними в квартире в доме на Пролетарской улице.  

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Как сообщает РИА Новости, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.   

По одним данным, гражданин вооружен топором, по другим - ножом.  

Telegram-канал Baza пишет, что мужчина требует впустить в квартиру жену, которую он якобы уличил в измене. Он готов обменять ее на детей. В противном случае злоумышленник пригрозил убить несовершеннолетних, трое из которых являются его детьми.  

Источник Telegram-канала Life Shot рассказал, что неделю назад подозреваемый бросил пить и начал употреблять антидепрессанты. 

В Сети появились видео, на которых мужчина без верхней одежды показывает в окно ребенка. Потом он высовывается из окна и кричит, использую ненормативную лексику. 

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