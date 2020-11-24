Подробности захвата детей в заложники в Санкт-Петербурге

Видео с места происшествия

В Колпино под Санкт-Петербургом мужчина под угрозой смерти удерживает в квартире шестерых детей. Есть информация, что он вооружен. На месте сейчас работает спецназ. С захватчиком ведут переговоры.

Мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Захватчика, по данным СМИ, зовут Денис Бельтюков.

О случившемся в полицию сообщила супруга мужчины. Она рассказала, что муж выгнал ее из квартиры, после чего заперся вместе с детьми. По предварительным данным, Бельтюков пьян. Он угрожает убить своих детей.

В полиции уже сообщили, что мужчина не состоит на учете.

По данным телеграм-канала Baza, Денис Бельтюков вместе с женой приехал в Колпино из Архангельска три года назад. В последнее время он принимал антидепрессанты. В интервью Life Бельтюков заявил, что никаких заложников не брал, а "просто сидит дома".

Видео с места происшествия - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"