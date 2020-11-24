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Объявлена стоимость одной дозы вакцины "Спутник V"

14:31
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Цена установлена для международных рынков

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет в два раза дешевле зарубежных препаратов. Стоимость одной дозы на международных рынках – менее 10 долларов, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
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"Стоимость российской вакцины "Спутник V" для международных рынков с февраля 2021 года составит менее 10 долларов за дозу, что составляет менее 20 долларов за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека", - говорится в сообщении.

В РФПИ подчеркивают, что цена установлена для международных рынков.  Для граждан России вакцинация "Спутник V" будет бесплатной.

О стоимости зарубежных препаратов стало известно ранее из сообщения фармацевтической корпорации Moderna Inc. Компания проинформировала о планах произвести до конца 2020 года 20 миллионов доз вакцины от коронавируса по цене 25-37 долларов за дозу.  Также сообщалось, что вакцина концерна Pfizer будет стоить около 19,5 долларов за дозу. Оба препарата требуют двукратной инъекции, передает ТАСС.  

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