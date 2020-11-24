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Попова объяснила механизм действия вакцины от коронавируса

14:49
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Препарат поможет избежать смерти от болезни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что вакцина не может защитить организм от заражения коронавирусной инфекцией, зато препарат способен уберечь от тяжелого течения болезни и даже смерти.

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Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцина – это не "скафандр" и не "изоляция от внешнего мира", а потому она не способна полностью спрятать человека от коронавируса, передает РИА Новости.

"Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания", - заявила Попова.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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