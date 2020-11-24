В России нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения COVID-19

Об этом сообщила Анна Попова

В Роспотребнадзоре заявили, что в России на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подтвержденного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что во всем мире выявлено лишь 24 человека, которые заболели повторно. "В Российской Федерации пока нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение", - отметила она.

По словам Поповой, с описанными случаями повторного заражения инфекцией в мире "никто не спорит", но 24 случая - это достаточно низкий показатель, передает АГН "Москва".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 59,2 миллиона человек, 1,4 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,11 миллиона заболевших, более 36 тысяч пациентов скончались.

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