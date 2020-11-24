ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения COVID-19

15:08
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Об этом сообщила Анна Попова

В Роспотребнадзоре заявили, что в России на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подтвержденного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Попова объяснила механизм действия вакцины от коронавируса
Назван самый ранний признак COVID-19

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что во всем мире выявлено лишь 24 человека, которые заболели повторно. "В Российской Федерации пока нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение", - отметила она.

По словам Поповой, с описанными случаями повторного заражения инфекцией в мире "никто не спорит", но 24 случая - это достаточно низкий показатель, передает АГН "Москва".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 59,2 миллиона человек, 1,4 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,11 миллиона заболевших, более 36 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.