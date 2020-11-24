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Захвативший детей в заложники в Петербурге стоит на учете у психиатра

15:13
  • вторник
  • 24 ноября 2020

У мужчины проблемы с психикой

Захвативший в заложники шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщили в экстренных службах.
Подробности захвата детей в заложники в Санкт-Петербурге

"Он состоит на учете в ПНД", — приводит слова источника агентство ТАСС.

В пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее подтвердили, что в квартире на Пролетарской улице мужчина удерживает в заложниках шестерых собственных детей, угрожая убийством.

Заявление о происшествии поступило в полицию около полудня. Местная жительница сообщила, что супруг выгнал ее из квартиры и заперся с детьми. На учете в органах правопорядка гражданин не состоит. Сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что мужчина заподозрил жену в измене. Во время переговоров с полицейскими он согласился обменять детей на жену. Как сообщается, среди детей три его родных ребенка. Мужчина вооружен ножом.

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