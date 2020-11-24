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"Все идет по плану": Прилучный перенес операцию

15:13
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Он скоро вернется к нормальной жизни

Актер Павел Прилучный, который находится в столичной больнице, восстанавливается после операции. 
Агент рассказала о состоянии Прилучного

"Все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", - написал Прилучный в Instagram. Ради забавы он опубликовал свое фото со съемок в 2018 году. Гримеры тогда нанесли ему на лицо "кровоподтеки" и "ссадины". 

Актер отметил, что в СМИ ходит много слухов об инциденте с его участием. Одна версия, по его мнению, смешнее другой. Раскрывать подробности произошедшего он не намерен. "Реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся", - сказал Павел Прилучный. 

Он поблагодарил сотрудников больницы за помощь и заявил, что без них он бы не справился. Кроме того, он комплементарно высказался о своих поклонниках. С его слов, они самые "небезразличные, тактичные и трогательные". 

По данным СМИ, Павел Прилучный обратился за медпомощью 21 ноября после возвращения из Калининграда. Сначала он сказал, что упал и ударился головой, но потом поменял свои показания. У актера диагностировали перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы.

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