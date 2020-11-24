Власти Подмосковья могут ослабить коронавирусные ограничения к Новому году

Все зависит от эпидситуации в регионе

К новогодним праздникам в Московской области могут снять часть коронавирусных ограничений.

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев. Он выразил надежду, что благодаря усилиям медикам и начавшейся вакцинации это возможно осуществить, передает "Интерфакс".

"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но, говорят, мечтать не вредно", - заявил губернатор.

В настоящий момент в Подмосковье введен запрет на проведение массовых мероприятий и посещение музеев. Люди старше 65 лет находятся на самоизоляции. Новые ограничения власти пока вводить не собираются.

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