Власти Подмосковья могут ослабить коронавирусные ограничения к Новому году

Все зависит от эпидситуации в регионе
К новогодним праздникам в Московской области могут снять часть коронавирусных ограничений.
Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев. Он выразил надежду, что благодаря усилиям медикам и начавшейся вакцинации это возможно осуществить, передает "Интерфакс".
"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но, говорят, мечтать не вредно", - заявил губернатор.
В настоящий момент в Подмосковье введен запрет на проведение массовых мероприятий и посещение музеев. Люди старше 65 лет находятся на самоизоляции. Новые ограничения власти пока вводить не собираются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"