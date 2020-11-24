Церемония вручения верительных грамот Путину изменилась из-за коронавируса

Послы не подходили к президенту

Пандемия коронавируса внесла коррективы в церемонию вручения верительных грамот зарубежных послов (КНДР, Литвы, Саудовской Аравии, Перу, Израиля и других стран) президенту России Владимиру Путину.

Мероприятие состоялось очно, а не онлайн, однако было короче обычного, а сами послы не подходили к главе государства для передачи грамот. Как отмечает "Интерфакс", 20 послов были без масок и перчаток. Путин обратился к ним с другого конца Александровского зала.

Во время приветственной речи президент заявил о необходимости устранять разногласия между странами. Он также поздравил глав дипломатических миссий с началом их работы в Москве.

Ранее в Кремле пояснили, почему Путин до сих пор не привился от коронавируса.

Видео: церемония вручения верительных грамот послов Путину

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