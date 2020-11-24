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Лавров: Запад все реже решает проблемы через диалог

15:41
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Глава МИД отметил беспочвенность обвинений в адрес России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные партнеры все реже готовы решать возникающие проблемы с Россией посредством диалога. Он отметил, что страну регулярно обвиняют по любому поводу, при этом не предоставляя фактов.
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Лавров подчеркнул, что страны Запада больше не смогут "рулить в одиночку", передает РЕН ТВ.

"Хотя мы просим давно нам эти факты предъявить. Но, тем не менее, это небольшая группа стран. Большинство государств солидарно с нами в том, о чем я только что сказал, - в необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, ну и урегулирование любых споров через диалог, к чему наши западные партнеры все меньше и меньше готовы", - сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия готова соблюдать Договор об открытом небе, но лишь в том случае, если остальные стороны будут его "свято выполнять".

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