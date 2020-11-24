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Лавров подтвердил выполнение всех пунктов договоренностей по Карабаху

15:29
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Прекращение огня соблюдается

Договоренности по Нагорному Карабаху уже подтвердили свою жизнспособность. Все пункты соглашения по урегулированию ситуации в регионе выполняются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно, прекращение огня соблюдается полностью. Были инциденты во время операции по разминированию, как вы знаете - но это, наверное, неизбежно после конфликта, в котором были задействованы очень мощные силы с обеих сторон", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

Российский министр еще раз подчеркнул, что все обязательства, под которыми подписались президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении, выполняются.

Президент России Владимир Путин также заявил 24 ноября, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется. По словам российского лидера, создаются предпосылки для урегулирования ситуации в регионе с учетом интересов и Еревана, и Баку.

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