Москалькова рассказала о жалобах на сложное положение онкобольных из-за пандемии

Из-за перераспределения мощностей здравоохранения таким пациентам не хватает лекарств, говорится в обращениях к омбудсмену

Россияне жалуются, что из-за перераспределения мощностей здравоохранения в связи с пандемией коронавируса многие онкобольные и больные сердечными заболеваниями оказались в сложном положении.

Таким пациентам, пишут авторы обращений, не хватает лекарств и коек в больницах. О жалобах рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

Выступая во вторник в ходе Координационного совета Уполномоченных по правам человека, Москалькова также назвала нерешенные проблемы пандемии COVID-19. В частности, речь идет о доступности для граждан тестирования, вакцинации, медицинской помощи и лекарственных препаратов для тех, кто лечится амбулаторно.

В конце октября представители благотворительных фондов пожаловались президенту России Владимиру Путину на нехватку онкологических препаратов для взрослых и детей. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство работает над устранением проблемы.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в России Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, не снизились объемы плановой медицинской помощи, а по некоторым направлениям они даже увеличились. Так, по профилю "Онкология" в этом году проведено на 40% операций больше, чем в прошлом.

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