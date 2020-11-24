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Мишустин напомнил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

15:45
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Возможность привиться есть у всех

В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не будет.
Попова объяснила механизм действия вакцины от коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

"Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - подчеркнул он.  

Глава кабмина отметил, что каждый регион должен иметь необходимое оборудование для хранения и перевозки вакцин от коронавируса.

Ранее о добровольности вакцинации от коронавируса говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян начнется со следующего года. Пока прививку ставят только преподавателям и врачам. На данный момент в России есть две зарегистрированные вакцины от коронавируса - центра имени Гамалеи и научного центра "Вектор".

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