Мишустин напомнил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

Возможность привиться есть у всех

В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не будет.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

"Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - подчеркнул он.

Глава кабмина отметил, что каждый регион должен иметь необходимое оборудование для хранения и перевозки вакцин от коронавируса.

Ранее о добровольности вакцинации от коронавируса говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян начнется со следующего года. Пока прививку ставят только преподавателям и врачам. На данный момент в России есть две зарегистрированные вакцины от коронавируса - центра имени Гамалеи и научного центра "Вектор".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"