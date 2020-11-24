Жена Стаса Михайлова обратилась к Шнурову: "У меня удар справа тяжелый"

Ирину обидели очередные стихи музыканта

Супруга Стаса Михайлова Ирина обратилась к музыканту Сергею Шнурову, который посмеялся над ее мужем. Она посоветовала артисту сторониться ее лично, поскольку Шнуров в последнее время обидел слишком многих.

Ранее бывший гитарист Михайлова заявил, что, несмотря на все заверения, певец в период пандемии коронавируса не только не платит зарплату работникам, но и увольняет людей.

Шнуров посмеялся над разницей в словах Михайлова и его экс-работника и в очередном стихотворении сравнил исполнителя с "жужжащим шмелем". Подобное творчество оскорбило жену Михайлова.

"Никто из коллектива не заявлял о том, что брошен на произвол судьбы или лишен заработной платы за проведенные мероприятия. Также Стас даже в период отсутствия работы в полной мере продолжает помогать людям, не афишируя этого. […] Господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел", - заявила Ирина.

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