ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Стаса Михайлова обратилась к Шнурову: "У меня удар справа тяжелый"

16:00
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Ирину обидели очередные стихи музыканта

Супруга Стаса Михайлова Ирина обратилась к музыканту Сергею Шнурову, который посмеялся над ее мужем. Она посоветовала артисту сторониться ее лично, поскольку Шнуров в последнее время обидел слишком многих.
Уволенный гитарист Стаса Михайлова обвинил певца во лжи

Ранее бывший гитарист Михайлова заявил, что, несмотря на все заверения, певец в период пандемии коронавируса не только не платит зарплату работникам, но и увольняет людей.

Шнуров посмеялся над разницей в словах Михайлова и его экс-работника и в очередном стихотворении сравнил исполнителя с "жужжащим шмелем". Подобное творчество оскорбило жену Михайлова.

"Никто из коллектива не заявлял о том, что брошен на произвол судьбы или лишен заработной платы за проведенные мероприятия. Также Стас даже в период отсутствия работы в полной мере продолжает помогать людям, не афишируя этого. […] Господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел", - заявила Ирина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Певец Стас Михайлов с супругой Инной
Певец Стас Михайлов с супругой Инной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.