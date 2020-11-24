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Лукашенко назвал условие для отстранения его от власти

15:51
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Такая возможность только одна, уверен белорусский лидер

Возможность отстранить президента Белоруссии от власти существует только одна, уверен Александр Лукашенко. По словам главы государста, это может сделать только белорусский народ - на основании действующих законов и белорусской Конституции.
Лукашенко: "Мир вообще сошел с ума"

"В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как", — заявил Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послам зарубежных стран.

Президент Белоруссии подчеркнул, что сказанное им основано на "железных фактах". Лукашенко отметил, что белорусы доказали свою способность отстоять традиционные ценности,  территориальную целостность и суверенитет страны, передает агентство БелТА.

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