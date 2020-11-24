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Собянин: московская налоговая служба - одна из лучших в мире

18:06
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Мэр столицы осмотрел новое здание ведомства на Мосфильмовской улице

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во вторник осмотрели новое здание ведомства на Мосфильмовской улице. 9 этажей - почти 11 тысяч квадратных метров. В нём работают около 700 сотрудников, которых перевели сразу из двух столичных налоговых инспекций. Для посетителей предусмотрены просторные зоны обслуживания.

Елена Петровна говорит, что пришла в налоговую в последний раз -  настроить личный кабинет и затем получать все услуги онлайн.

"Сейчас откроем себе личный кабинет и не будем сюда ездить. Если есть личный кабинет, значит там все получаешь, все имеешь, можешь без проблем общаться через личный кабинет, переписываться и получать всю информацию", - говорит Елена Строюк.

Большинство уже подает декларации и платит налоги в онлайн-режиме. Но для тех, кто все же придет лично, есть все удобства.

В новое здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице перевели почти 700 сотрудников из двух московских инспекций по Западному и Юго-Западному административным округам, которые раньше размещались в тесных и плохо приспособленных для современной работы помещениях, разбросанных по шести адресам. Теперь здесь в день обслуживают полторы тысячи человек, но очередей нет.

"Электронная очередь спасает от скопления людей и позволяет регулировать этот процесс. Если налогоплательщиков много, то мы выставляем дополнительный стол или открываем дополнительные окна", - сообщила замначальника ИФНС России по Москве №29 Татьяна Литвякова.

В ноябре Налоговой службе России исполнилось 30 лет. С юбилеем и новосельем сотрудников ФНС приехал поздравить мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние годы налоговая служба вообще преобразилась кардинальным образом. Я помню, какая она была в 2010 году, сегодня - это две большие разницы. Сегодня информационные цифровые технологии, клиентский подход к налогоплательщикам сделали революцию и вывели Федеральную  налоговую службу, да и московскую, в одну из самых лучших в мире служб налоговых органов", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас в двух инспекциях, которые здесь работают, зарегистрировано более 830 тысяч человек. Конечно, людям нужно понимать, как о них заботится город, насколько качественно услуги им оказывает инспекция", - сообщил глава ФНС России Даниил Егоров.

На цокольном этаже  расположилась серверная, где хранится информация о сотнях тысяч налогоплательщиков. Возле здания - удобная парковка, приспособленная для маломобильных граждан.

Виктор Прокушев, Илья Ушаков, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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