В России стартовал конкурс "Учитель будущего. Студенты"

Основная его цель - поиск перспективных учащихся

Во вторник стартовал конкурс "Учитель будущего. Студенты" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Основная его цель - поиск перспективных учащихся, причем не только педагогических вузов, главное - желание в дальнейшем работать преподавателем.

Открытие прошло в онлайн-формате в режиме телемоста с высшими учебными заведениями семи федеральных округов, передает "ТВ Центр". Участвовать в конкурсе могут студенты бакалавриата не младше третьего курса или магистранты. Впереди три этапа - дистанционное тестирование, межрегиональные полуфиналы и финал. Он состоится в апреле следующего года. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование".

"На самом деле знания передаются только от человека к человеку. А такие вещи, как воспитание, формирование настоящего человека, порядочность, любовь к своей стране, патриотизм, настоящий профессионализм, отношение к себе и к окружающим тебя людям – вот это может передать только настоящий учитель, учитель с большой буквы. И я уверен, что среди участников конкурса много таких настоящих учителей", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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