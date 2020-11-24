Мишустин потребовал установить приемлемые цены на COVID-вакцины

Начать массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют уже с января 2021 года

За минувшие сутки в России выздоровели 23 тысячи 226 пациентов с диагнозом коронавирус. Данные предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За день выявили 24 тысячи 326 случаев заболевания. Скончался 491 человек. Во многих регионах после введения масочного режима ситуация стабилизировалась, но, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ослаблять усилия рано, ведь коронавирус становится сезонным заболеванием наряду с гриппом и ОРВИ.

Начать массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют уже с января месяца. Сейчас в стране зарегистрированы две отечественных вакцины: "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Эффективность обеих, согласно исследованиям, на уровне 95%. Теперь задача - наладить производство. Правительство держит процесс под контролем.

"Возможность привиться должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека, разумеется прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять это делать не будет. При этом коллеги, хочу подчеркнуть, цены на вакцины должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне, и президент неоднократно обращал внимание на это", - заявил Мишустин.

Российские вакцины в первую очередь получают те, кто находится в группе риска. А это, разумеется, медицинские работники, многие из которых трудятся буквально на пределе возможностей. Все это, чтобы добиться результата.

В Хакасии из полевого госпиталя, который был экстренно развернут в Черногорске, за последние две недели выписались уже 70 человек. Военные врачи пришли на подмогу медперсоналу в Курганской области, где ситуация была особо сложной. Специалисты мониторят состояние больных и помогают внедрить новые схемы лечения. В результате удалось освободить уже почти четверть коечного фонда.

В целом ситуация с коронавирусом в стране, как и в мире, остается непростой. Новые ограничения теперь действуют в Санкт-Петербурге, где число заболевших растет на 3 тысячи человек в сутки. Загруженность больниц приближается к максимальным показателям. Похожая ситуация и в ряде регионов.

"Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас в 43 регионах, наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская - 92,7%, республика Коми - 90,6%, Мордовия - 92,1%, республика Крым - 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%", - сказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

При этом региональные власти, отметила вице-премьер, порой затягивают с оформлением госконтрактов на лекарства, что приводит к сбоям в их поставках. Зато система тестирования сегодня отлажена практически на всей территории страны, а результаты анализов теперь обязаны сообщать не позже чем через 48 часов, что помогает еще быстрее выявить болезнь, а значит помешать распространению вируса.

"Говорить, что он куда-то уйдет, нельзя, он будет ослабевать, мы на это надеемся, но только когда мы четко и жестко будем противодействовать, мы сегодня это умеем", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус, говорят эксперты, постепенно становится сезонным заболеванием. Скорее всего, он будет циркулировать ежегодно вместе с гриппом и ОРВИ. И это результат уже принятых усилий и введенных ограничительных мер. Главное, продолжить их соблюдать.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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