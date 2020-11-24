Соседи рассказали о мужчине, захватившем детей в заложники в Петербурге

Преступник подозревал жену в изменах

В Колпинском районе Санкт-Петербурга вооруженный мужчина несколько часов удерживал в квартире шестерых детей, угрожая им убийством. По предварительным данным, захватчик является отцом как минимум двоим из заложников. К дому прибыл спецназ. Со злоумышленником велись переговоры. Мужчина сдался полиции.

Жильцы сняли видео из дома напротив, откуда издавались душераздирающие крики – детей и взрослого человека (см. видео репортажа). Полуголый мужчина высовывается из окна вместе с ребенком лет 10-12. К шее мальчика приставлен нож, а перед этим, говорят очевидцы, был топор. В квартире еще пятеро детей. Их всех мужчина грозится убить. К дому стягиваются полицейские, спецназ разрабатывает план захвата, дежурит скорая помощь, МЧС. Квартал оцеплен, жителей не пускают домой. Люди в ужасе пытаются припомнить: кто этот человек, в каких классах местной школы учатся его дети.

Все, что известно о мужчине, ему 38 лет. Он уроженец Архангельской области. Большую часть своей жизни работал в охранных предприятиях. Это значит, что у него есть лицензия на оружие и, собственно, само оружие.

Соседи рассказали, что он постоянно подозревал жену в измене. Сегодня утром после очередной ссоры выгнал женщину из дома, сам заперся в квартире и начал угрожать детям. Жена вызвала полицию. Она рассказала, что муж злоупотреблял алкоголем, вооружен и уже две недели принимает препараты, выписанные врачами психоневрологического диспансера, на учете в котором он состоит.

"Аккуратненький такой, с женой ругался, ревновал и бегал за ней, следил за каждым ее шагом. То, что мы сегодня увидели… Ребенок уже искалечен на всю жизнь", - сказала соседка Зинаида Потапова.

Операция по вызволению детей длилась много часов. Хозяин квартиры несколько раз менял свои требования, в итоге начал настаивать на том, чтобы к нему привели жену, которую сам до этого выгнал. Женщина боялась идти в квартиру. Специалисты буквально "выторговывали" каждого ребенка. Первым вынесли самого младшего. Все это время из квартиры не раздалось ни единого детского крика. Все шестеро заложников - мальчики от 3 до 15 лет.

"Его я даже не помню", - говорит соседка Ирина о преступнике.

Известно, что семья состояла на учете в Центре социальной помощи, но неблагополучной не считалась. Детей отвезут в 22-ю детскую городскую больницу. Там с ними будут работать психологи и врачи.

"Стали известны условия проживания: съемная трехкомнатная квартира, есть все необходимое для проживания, санитарное состояние помещения удовлетворительное, уборка проводится регулярно, в настоящее время ведутся ремонтные работы", - заявил советник уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.

Хозяин квартиры в итоге сдался полицейским без боя. Его вывели последним. Штурма квартиры удалось избежать. Возбуждено уголовное дело.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро телеканала "ТВ Центр", Колпино.

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