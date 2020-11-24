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Правительство поддержало российское кино

16:22
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Кабмин выделил 4,2 миллиарда рублей из своего резервного фонда

Правительство России выделило из своего резервного фонда 4,2 миллиарда рублей на поддержку российского кино.
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Как говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, около половины бюджета должны получить не менее 500 организаций, показывающих российские фильмы. Еще столько же денег пойдет на оказание поддержки не менее чем 30 организациям, занимающихся производством и прокатом отечественных картин.

Деньги будут предоставлены Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Минкультуры до 1 апреля должно отчитаться о работе, передает "Интерфакс" со ссылкой на распоряжение председателя правительства.

В Минкультуры ранее отмечали, что у компаний, занятых в сфере кино (кинотеатры, кинопроизводители и другие организации), накопились долговые обязательства. Кроме этого, многие представители киноиндустрии недополучили доходы на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями.

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