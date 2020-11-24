Вакцины от COVID-19 включили в перечень жизненно важных препаратов

Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Документ размещен на сайте правительства. Вакцины внесут в список в начале декабря 2020 года. Кроме того, в него войдут еще более 20 новых препаратов. Например, лекарства, необходимые пациентам с гемофилией, болезнью Гоше и рассеянным склерозом.

В правительстве отметили, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством, а льготники получают их бесплатно.

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