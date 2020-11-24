Анонсировано участие Москвы в проекте Альянса "умных городов" G20

Это позволит Москве анализировать мировые практики применения цифровых технологий, отметил Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал участие столицы в пилотном проекте Глобального альянса "умных городов" G20, передает TVC.RU.

"Сотрудничество с участниками Альянса "умных городов" G20 позволит Москве делиться накопленным опытом и анализировать лучшие мировые практики применения цифровых технологий", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Москву выбрали в качестве одного из пилотных регионов по реализации дорожной карты глобальной политики в сфере ответственного использования цифровых технологий.

Участники проекта – более 35 городов - будут сотрудничать при разработке общих принципов и подходов в сферах информационной безопасности и защиты персональных данных, повышения доступности городской инфраструктуры и электронных сервисов для людей с ограниченными возможностями, развития широкополосных сетей связи.

"Созданная в Москве цифровая инфраструктура позволяет сделать столицу еще более комфортной и безопасной, а также эффективно противостоять вызовам, с которыми весь мир столкнулся в период пандемии коронавируса. При этом одним из приоритетов цифровизации для Москвы является безопасность информационных систем и защита персональных данных пользователей", - сказал Собянин.

Альянс "умных городов" был образован в 2019 году. Организация ставит своей задачей создать международные нормы и правила ответственного использования передовых технологий.

"Глобальный альянс "умных городов" G20 призван разработать политику этичного применения цифровых решений, а города-участники альянса будут первыми, кто реализует эти решения, и покажут практическую пользу от их применения", - рассказал руководитель отдела Интернета вещей и преобразования городов Всемирного экономического форума Джефф Мерритт.

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