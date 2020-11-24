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В Москве рост тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году будет ниже инфляции

16:52
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Все действующие льготы сохранятся в полном объеме

Совокупный рост за услуги ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве будет ниже уровня инфляции 3,5%.

С 1 января 2021 года ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличится на 3,5%, Ставка платы за содержание жилого помещения - на 4,6%, а минимальный размер взноса на капитальный ремонт - на 3,5%.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги примут позднее. Оно вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года, уточнила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Все действующие льготы по оплате услуг ЖКХ сохранятся в полном объеме.

Разобраться в жилищно-коммунальных вопросах гражданам поможет Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), напомнили в мэрии. На сегодняшний день количество вызовов, поступающих на горячую линию, достигает 800 тысяч в месяц.

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