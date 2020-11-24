Скончался актер Владимир Фирсов

Его тело обнаружила сестра

В Москве скончался актер театра и кино Владимир Фирсов, ему было 76 лет.

Тело обнаружила младшая сестра Татьяна, которая пришла проведать брата в квартиру на улице Народного Ополчения 21 ноября. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело Фирсова направили на медэкспертизу.

Владимир Фирсов известен российскому зрителю по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхаузен", "Осенний марафон", "Охота на единорога" и сериалах "Дальнобойщики", "Хождение по мукам".

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