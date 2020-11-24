Захвативший 6 детей петербуржец сдался полиции

Переговоры с ним велись более 4 часов

Мужчина, захвативший детей в квартире в Санкт-Петербурге, сдался полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры с ним продолжались более четырех часов. Шестерых мальчиков после освобождения увезли на машине скорой помощи.

Вооруженный мужчина несколько часов удерживал в квартире шестерых детей, угрожая им убийством. По предварительным данным, захватчик приходится отцом как минимум двоим из заложников.

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