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Захвативший 6 детей петербуржец сдался полиции

17:01
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Переговоры с ним велись более 4 часов

Мужчина, захвативший детей в квартире в Санкт-Петербурге, сдался полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры с ним продолжались более четырех часов. Шестерых мальчиков после освобождения увезли на машине скорой помощи.

Вооруженный мужчина несколько часов удерживал в квартире шестерых детей, угрожая им убийством. По предварительным данным, захватчик приходится отцом как минимум двоим из заложников.

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Сотрудники полиции у жилого дома, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
Сотрудники полиции у жилого дома, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
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