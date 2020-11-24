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Путин обсудил работу российских миротворцев с Пашиняном и Алиевым

17:27
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Карабах нуждается в гуманитарной помощи

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Работу российских саперов в Карабахе сняли на видео

Стороны затронули вопрос выполнения договоренностей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, обсудили работу российских миротворцев в регионе.

"Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин, Пашинян и Алиев акцентировали внимание на вопросах экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе.

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Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев
Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев
Владимир Путин во время разговора по телефону
Владимир Путин во время разговора по телефону
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