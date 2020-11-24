Стало известно, кто уговорил сдаться захватившего в заложники детей петербуржца

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после захвата заложников в квартире в Санкт-Петербурге.

Дело заведено по статье "Незаконное лишение свободы", передает ТАСС. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения главе семейства.

Ранее стало известно, что мужчина сдался полиции. Переговоры с ним велись более 4 часов. Уговорить злоумышленника сдаться удалось прокурору Колпинского района Игорю Ивкину. Никто из детей не пострадал.

Инцидент с захватом заложников произошел днем 24 ноября в Колпинском районе. В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что супруг выгнал ее из квартиры на Пролетарской улице и удерживает их шестерых детей в возрасте от трех до 15 лет.

Причины произошедшего пока неизвестны, не исключено, что мужчина сорвался из-за ссоры с супругой. В момент инцидента глава семейства был пьян. Источник ТАСС утверждает, что он числится на учете в психоневрологическом диспансере.

Семья приехала из Архангельской области и жила в трехкомнатной съемной квартире со всеми удобствами. 7 октября 2020 года она встала на обслуживание в районном центре социальной помощи семье и детям из-за сложившейся трудной жизненной ситуации, передает РИА Новости.

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