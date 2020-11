США ввели санкции против трех российских компаний

Москва якобы нарушила закон о нераспространении массового оружия

США ввели санкции против трех российских организаций - "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.

Их сочли нарушителями американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Документ предполагает запрет на передачу этим трем странам технологий по созданию ядерного, химического и бактериологического оружия, а также блокирует средства их доставки.

Решение американских властей о санкциях вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании - Chengdu Best New Materials Co и Zibo Elim Trade Company.

Срок действия санкций составляет два года, однако госсекретарь США может их отменить или сократить, передает ТАСС.

