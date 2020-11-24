Детей-заложников из Петербурга отправили в больницу

С детьми работают психологи, сообщила омбудсмен Анна Кузнецова

Шестеро детей, которых мужчина несколько часов держал в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице. Как заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, детей обследуют врачи, с ними работают психологи.

"Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы", - заявила Кузнецова (цитата по РИА Новости).

Вооруженный мужчина несколько часов удерживал в квартире шестерых детей, угрожая им убийством. По предварительным данным, захватчик является отцом как минимум двоим из заложников. Он сдался полиции после переговоров. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали соседи семьи, преступник часто ругался со своей женой, подозревая ее в измене. Подробности захвата в заложники детей в Петербурге смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"