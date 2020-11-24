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"Честно, достали!" Рудковская рассказала, как будет бороться с клеветой на сына

19:13
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Вместе с адвокатом она работает над законом, который должен защитить не только Гном Гномыча, но и других детей

В Москве возбудили уголовное дело о клевете из-за публикаций о здоровье сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра (в семье его называют Гном Гномыч).

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В инстаграме Рудковской опубликован снимок постановления, подписанного дознавателем отдела МВД по Даниловскому району Москвы. В документе говорится, что неустановленное лицо разместило в телеграм-канале "НеМалахов" следующее сообщение: "У Плющенко Александра Евгеньевича имеется синдром Аспергера".

"Кто-то захотел навредить семилетнему ребенку и остаться безнаказанным. Но они не учли тот факт, что мы с Женей (Плющенко) научились преодолевать такие трудности, какие многим и не снились", - написала Рудковская в соцсети.

Она также сообщила, что  вместе с адвокатом работает над законом, который запретит СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей, а также закон, по которому каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, будет нести за это ответственность.

"Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, также закрытия источников их лживой информации. Честно, достали!" – возмутилась Рудковская.

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