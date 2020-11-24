Москвичка выкинула из окна миллион рублей

Женщину смог обмануть мошенник

В Москве пенсионерка лишилась одного миллиона рублей. Женщина сообщила полиции, что злоумышленник представился участковым и уговорил ее выбросить деньги из окна.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1987 года рождения, проживающий в Подмосковье. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Предварительно, 80-летняя женщина поверила лже-участковому, который заявил, что деньги таким образом нужно спасти от преступника, обчищающего квартиры.

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