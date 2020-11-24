ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичка выкинула из окна миллион рублей

19:26
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Женщину смог обмануть мошенник

В Москве пенсионерка лишилась одного миллиона рублей. Женщина сообщила полиции, что злоумышленник представился участковым и уговорил ее выбросить деньги из окна.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1987 года рождения, проживающий в Подмосковье. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Предварительно, 80-летняя женщина поверила лже-участковому, который заявил, что деньги таким образом нужно спасти от преступника, обчищающего квартиры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России
Сотрудник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.