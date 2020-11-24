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Врач назвал смертельные симптомы коронавируса

19:27
  • вторник
  • 24 ноября 2020

COVID-19 - опасное заболевание

Россиян предупредили о симптомах коронавируса, которые могут привести к смерти.
Назван самый ранний признак COVID-19

Особое внимание нужно обратить на посинение краешков губ, синий цвет носогубного треугольника и возрастание частоты дыхания – все это указывает на то, что организму не хватает кислорода, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности, уточнил врач. Однако появление одышки не является специфическим симптомом коронавируса. Наиболее характерный признак заражения – это потеря обоняния и вкуса.

"Не нужно медлить, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека всё нормально было, а завтра он уже в реанимации на трубке лежит", - отметил Болибок.

Врач предупредил, что коронавирус очень коварен и может по-разному протекать даже у членов одной семьи. Поэтому самостоятельно лечить COVID-19 нельзя, следует сразу обратиться к врачу.

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