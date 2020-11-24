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Дочь Заворотнюк рассказала, как Леонардо Ди Каприо сбежал от нее в Нью-Йорке

20:01
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Девушке до сих пор немного стыдно за свой поступок

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США.
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Однажды, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, она заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Громко вскрикнув, Заворотнюк пустилась вдогонку за звездой, желая получить памятное фото. 

Однако Ди Каприо, заметив, что его преследуют, прибавил скорость и скрылся в подъезде дома, куда Анну не впустила консьержка.

Заворотнюк призналась, что до сих пор вспоминает этот случай с чувством легкого стыда, так как не ожидала от себя такой реакции на актера, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

"Он видел, что я не в себе", - со смехом заметила Анна.

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