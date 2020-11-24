Дочь Заворотнюк рассказала, как Леонардо Ди Каприо сбежал от нее в Нью-Йорке

Девушке до сих пор немного стыдно за свой поступок
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США.
Однажды, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, она заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Громко вскрикнув, Заворотнюк пустилась вдогонку за звездой, желая получить памятное фото.
Однако Ди Каприо, заметив, что его преследуют, прибавил скорость и скрылся в подъезде дома, куда Анну не впустила консьержка.
Заворотнюк призналась, что до сих пор вспоминает этот случай с чувством легкого стыда, так как не ожидала от себя такой реакции на актера, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").
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"Он видел, что я не в себе", - со смехом заметила Анна.