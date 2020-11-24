Депутат МГД Картавцева: Бюджет должен учитывать планы развития здравоохранения

Необходимо предусмотреть допсредства на ремонт поликлиник и высокотехнологичную помощь, уверена парламентарий

Москва достойно противостоит пандемии. Об этом заявила депутат Мосгордумы (МГД) Лариса Картавцева. При этом крайне важно, чтобы борьба с коронавирусом не останавливала планы развития городской медицины. Для этого, считает глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению, в бюджете Москвы необходимо предусмотреть дополнительные средства на ремонт поликлиник и высокотехнологичную помощь.

Речь, в частности, идет о новом стандарте детских и взрослых московских поликлиник. В 2020 году был начат ремонт 37 поликлиник, а в 2021 году планируется начать ремонтные работы в 40 поликлиниках. Новый стандарт - это не только масштабная программа переоснащения медучреждений современным оборудованием и создания комфортной среды для пациентов и медицинских работников, но и наличие гарантированного набора специалистов в каждой поликлинике.

"Многие медицинские учреждения были построены 40-50 лет назад, по устаревшим на сегодня стандартам и планировкам. Там просто невозможно установить и подключить мощное оборудование. К нам обращаются жители с просьбой не сбавлять темпов реконструкции, потом что они как можно скорее хотят увидеть свои родные поликлиники обновленными", - завила Картавцева в разговоре с АГН "Москва".

Кроме этого, считает депутат МГД, необходимо увеличить финансирование высокотехнологичной медпомощи по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, нейрохирургия.

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