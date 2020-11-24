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Опубликовано видео вторжения американского эсминца в российские воды

20:44
  • вторник
  • 24 ноября 2020

"Джон Маккейн" нарушил госграницу России в заливе Петра Великого

Минобороны показало видео инцидента в Японском море, в ходе которого американский эсминец "Джон Маккейн" нарушил границу в заливе Петра Великого и зашел в территориальные воды России на два километра. TVC.RU публикует эти кадры.

Российские военные ранее сообщили, что противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США. Иностранцам пригрозили таранным маневром.

В 7-м флоте США считают, что американский корабль провел операцию по обеспечению свободы навигации и не нарушал международно-признанные границы.

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